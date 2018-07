Milers de persones protesten contra la separació dels menors als EUA

Desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats nord-americanes per protestar contra el president Donald Trump i la separació dels fills de les persones que creuen il·legalment la frontera des de Mèxic.

Les organitzacions convocants de la manifestació de Washington van destacar que 30.000 persones van participar en la concentració d'ahir al matí, entre els quals hi havia la membre del Congrés demòcrata Pramila Jayapal, que va expressar l'«orgull» per haver estat detinguda el divendres al costat d'altres activistes. «Trump està fent això i jo, com a membre del Congrés, rebutjo que s'usi així el meu nom», va assegurar.