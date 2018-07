Sànchez assegura que l'1-O va ser «l'acció col·lectiva més gran que hem fet mai en el nostre país»

El diputat de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que "l'1 d'octubre és l'acció col·lectiva més gran que hem fet mai en el nostre país". "No hi renunciarem", ha advertit a través de Twitter aquest diumenge, just quan fa 9 mesos del referèndum. "La nostra força és persistir des de la unitat", ha afegit Sànchez tot reclamant llibertat per tots els polítics empresonats.