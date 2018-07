Així és la presó de Lledoners, que acollirà Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva

La presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), serà la que acollirà el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el diputat de JxCat Jordi Sànchez; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exconseller Raül Romeva. Es tracta d'un centre penitenciari que fomenta la participació. Segons han explicat fonts de Justícia de la Generalitat, els polítics independentistes, com tots els interns que ingressen a una presó, seran conduits al mòdul d'ingressos, on cal fer una sèrie de tràmits, com ara la identificació, la visita mèdica i les entrevistes de l'equip. Després seran ubicats on es determini: sempre a un mòdul ordinari adient al seu perfil, de la mateixa manera que es procedeix amb qualsevol intern.

La rutina dels interns preventius és la mateixa que la dels interns que compleixen condemna. L'únic que canvia és que no participen en activitats especialitzades d'intervenció en un delicte, ja que no estan penats. Sí que poden participar en la resta d'activitats formatives, esportives, artístiques o laborals.

Les condicions que Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva tindran una vegada siguin traslladats a una presó de Lledoners dependrà de la direcció del centre penitenciari sobre la base del reglament penitenciari, i les fonts consultades han expressat que estaran subjectes a les mateixes normes i drets i al mateix reglament i llei penitenciària que la resta de presos.

Els presos de Lledoners s'organitzen seguint un model de participació i convivència



En el cas de Lledoners, els mòduls s'organitzen d'acord amb el model de participació i convivència: els interns tenen els mateixos drets i obligacions. La diferència radica en què s'hi afegeixen fórmules de participació dels interns en la vida quotidiana. Lledoners és l'únic centre de tot Catalunya on tots els mòduls funcionen amb el sistema de participació i convivència.

A dins d'aquests mòduls, els interns s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant votació democràtica, i aquestes comissions fan propostes que, en cas que es puguin tirar endavant, s'executen conjuntament amb els professionals de tots els àmbits implicats, des del funcionari de vigilància a l'educador o el psicòleg, i poden autogestionar activitats que van des d'iniciatives solidàries a mediació de conflictes o monitoratge esportiu.

Aquest tipus d'organització millora el clima social dels interns, dels professionals tant d'interior com de tractament, i també redueix la conflictivitat. Aquest sistema funciona des del 2012 i està en fase d'expansió als altres centres de la Generalitat.

Forn, Turull i Rull seran traslladats més endavant

Els altres tres polítics sobiranistes en presó preventiva, els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, seran traslladats més endavant a causa que els tràmits que els afecten no han conclòs.