Campuzano, sobre el trasllat de presos: «El que és rellevant és que aquestes persones estiguin lliures»

Carles Campuzano, portaveu del PDeCAT, ha subratllat sobre el trasllat dels líders del procés a presons catalanes que el que seria «rellevant» és que estiguessin «lliures». A parer de Campuzano, el que fa el govern espanyol és «simplement» complir amb la legalitat vigent. I ha afegit que el que era «anòmal» és que aquestes persones, «injustament empresonades», no estiguessin «o en llibertat o en presons catalanes».

El PDeCAT valora la decisió, però reclama que els presos estiguin «lliures fins que hi hagi el judici». Per això ha opinat que l'anunci del trasllat no té «cap valor polític» més enllà del «compliment de la legalitat» i, «lògicament» la consideració «de caràcter humà» cap a les famílies.