Podem demana que s'obrin «vies segures» per als immigrants que «fugen de la fam»

? El secretari d'Organització i Programes de Podem, Pablo Echenique, va expressar el rebuig de la seva formació a les «presons d'immigrants, perquè no han comès cap delicte i són persones que estan fugint de la fam i de la misèria», i va advocar per obrir vies segures d'immigració per evitar el drama que s'està vivint al Mediterrani. Echenique va assenyalar que estan contents que Espanya sigui un país «decent en què els discursos racistes de Trump o de Salvini no penetren en el nostre poble», i es va mostrar segur que hi hauria menys persones jugant-se la vida al Mediterrani intentant arribar a les costes d'Europa si, a més d'acollir els que ho intenten, s'obrissin «vies segures d'immigració». Per a Echenique, Europa s'està «gastant tots els diners en frenar la immigració», quelcom que és molt difícil, quan la manera de normalitzar la situació i de reduir la quantitat de persones que es juguen la vida al Mediterrani és «obrir vies segures».