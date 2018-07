L'absentisme escolar a judici: uns pares afronten una multa per no dur el fill al col·legi

Un cas d'absentisme escolar ha arribat a judici aquest dilluns al Jutjat penal 3 de Girona. Uns pares s'enfronten a pagar una multa de 3.600 euros cadascun acusats d'un delicte d'abandonament de família. Segons sosté la fiscalia, el menor va faltar "reiteradament" a classe durant tres cursos, fins que el cas va arribar a la comissió tècnica d'absentisme. L'acusació subratlla que el curs 2013-2014, quan anava a l'escola Sagrada Família, va faltar a un 60% de les classes. Després, el pares el van inscriure a l'escola de Font de la Pólvora i els dos següents cursos va tenir una taxa d'absentisme del 78% i del 91%. Els pares han argumentat que el menor patia una malaltia cardíaca i tenien "molta por" que patís una crisi mentre era a escola. També han subratllat que tenen dos fills més que s'han escolaritzat amb normalitat. "Jo no estic en contra de l'escolarització, però preferia tenir-lo vigilat perquè tenia por", ha exposat la mare. El judici ha quedat vist per a sentència.

Uns pares de Girona s'han assegut aquest dilluns al banc dels acusats del Jutjat penal 3 per les faltes d'assistència reiterades del seu fill a l'escola. La fiscalia els acusa d'un delicte d'abandonament de família per absentisme escolar i sol·licita que els condemnin a pagar una multa de 3.600 euros cadascun. La defensa demana l'absolució.

Segons sosté l'acusació pública, el menor va estar tres cursos faltant a la majoria de les classes. En concret, l'informe de l'escola Sagrada Família on anava el menor el curs 2013-2014 recull que va no va anar al 60% de les classes. Després, els pares el van canviar de col·legi i va anar a l'escola de Font de la Pólvora, on la taxa d'absentisme fins i tot es va incrementar durant els dos següents anys. El curs 2014-2015 va ser del 78% i el 2015-2016 del 91%. Els informes dels equips directius van arribar a la comissió tècnica d'absentisme, que va portar el cas a la justícia.

Els pares al·leguen que no van desatendre el seu fill (que actualment té 14 anys), sinó que tenien "molta por" de dur-lo a escola perquè tenia una malaltia cardíaca que li provocava "desmais i problemes respiratoris". La defensa ha aportat diversos informes mèdics de tractaments i intervencions quirúrgiques del menor. "Per als pares es tractava de prioritzar entre tenir un fill educat o tenir un fill viu", ha argumentat l'advocat de la defensa a l'informe i, també, ha subratllat que els acusats en cap moment van "incomplir" amb les seves obligacions com a pares sinó que, com a màxim, el van "sobreprotegir".

De fet, durant la seva declaració els pares han explicat que tenen dos fills més grans que el menor que va deixar d'anar a escola i no han tingut cap problema d'escolarització. La mare ha explicat que quan el nen no podia anar al col·legi parlava amb les seves tutores o amb la directora del centre. També concreta que van decidir canviar-lo d'escola per tenir-lo "més a prop de casa" per si passava alguna cosa.



Vida normal



La metge forense, en canvi, ha exposat que les taquicàrdies que patia el menor són molt "desagradables" però que no comporten risc de mort sobtada. Per això, ha exposat al judici que el nen podia fer "vida normal" mentre seguís el tractament i anés periòdicament al cardiòleg. "N'hi hauria hagut prou donant una bona informació al centre on assisteixi perquè els mestres sàpiguen com actuar en cas de taquicàrdia", ha exposat.

Els pares han reconegut que cap metge els va explícitament que el nen no pogués anar al col·legi però que tenien "molta por" i van optar per educar-lo a casa. "Sóc conscient que tindrà més problemes per trobar una feina però cada any li he comprat els seus llibres i li he ensenyat allò bàsic", ha dit la mare.

Els equips directius de les escoles on va anar el menor han exposat que sabien que era un nen "delicat de salut" i que, quan faltava a l'escola, la mare els avisava que era per algun problema mèdic. En relació a quin protocol havien de seguir en cas que sorgís algun problema, un dels testimonis ha detallat que podien estar més atents al nen, dins les possibilitats, però que són "mestres, no metges".

Al seu informe, la fiscal ha dit que és "comprensible" la preocupació dels pares però que van decidir pel seu compte que el nen deixés d'anar a escola sense cap prescripció mèdica que ho recolzés. A més, exposa que el menor no té una "formació satisfactòria" com a conseqüència de l'incompliment "greu i reiterat" dels deure dels pares de garantir-li una formació. El judici ha quedat vist per a sentència.