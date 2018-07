El PSOE proposa el nom de Tomás Fernando Flores per a la presidència de RTVE

El PSOE portarà aquest dilluns al Congrés dels Diputats el nom del director de Radio 3 i del programa musical Siglo XXI, Tomás Fernando Flores, com a candidat a la presidència de RTVE, segons ha avançat El País citant fonts parlamentàries. Flores, allunyat de les cuites polítiques, podria assolir la presidència de l'ens després de la renúncia del candidat que es va donar a conèixer la setmana passada, Andrés Gil, que va topar amb les protestes dels treballadors de la casa per l'elecció d'una persona aliena al mitjà.

El seu nomenament dependrà ara de la majoria que el PSOE pugui obtenir aquesta setmana al ple del Congrés. Aquest dilluns es produirà una primera votació on no obtindrà els 2/3 de vots de la cambra necessaris i dimecres n'hi haurà una de segona on en tindria prou amb una majoria absoluta. El PSOE necessitarà per a aquesta segona volta el suport d'ERC, el PDeCAT i el PNB, però els republicans estan molestos per la negativa del PSOE a votar a favor de la seva moció per a un diàleg "sense condicions" podrien negar ara aquests escons.