«Tancar la porta als refugiats no ens beneficia»

Quina valoració fa de l'operatiu que Creu Roja va desplegar a València amb més de 1.000 voluntaris de l'organització?

Sens dubte, ha posat a prova la nostra capacitat organitzativa, perquè el problema no és que arribessin 630 refugiats a València, és que al mateix temps n'estaven arribant més de 1.200 a la costa d'Andalusia. Alguns voluntaris han estat tres dies sense dormir, i aquest treball en equip es nota. Vull destacar la solidaritat i sensibilitat de la Comunitat Valenciana en l'àmbit internacional. Hem rebut la felicitació de la Federació Internacional de la Creu Roja, amb seu a Ginebra. Hem superat aquest episodi amb nota. Podem estar-ne orgullosos.

El 2017 la Creu Roja va atendre 20.000 migrants que van arribar a les costes espanyoles. Tenim recursos per afrontar aquest augment d'arribada de persones?

Per diverses circumstàncies, a hores d'ara hi ha al món 60 milions de persones desplaçades. A causa de molts conflictes bèl·lics interns, sense que haguem de patir una guerra mundial, hi ha tanta gent que fuig del seu país com durant la Segona Guerra Mundial. Si tanquem les fronteres, no s'aconsegueix res. És com tenir ganivetes a les tanques de Melilla, que només agreugen la tragèdia.

Primer l'Aylan i ara l'Aquarius. Es dóna la importància que cal a la tragèdia que s'està vivint al Mediterrani quan no veiem un cas mediàtic?

Aquestes imatges serveixen per despertar consciències, perquè a l'«acció humanitària» se li posi la cara vermella de vergonya per la incompetència. Sens dubte, són un toc d'atenció molt mediàtic, però, com he comentat abans, a Andalusia arriben molts més refugiats diàriament.