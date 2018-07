Tardà considera una «vergonya» que no haguessin traslladat els presos independentistes «abans»

Joan Tardà, diputat d'ERC al Congrés, ha considerat una "vergonya" que els presos independentistes no hagin estat traslladats "abans" a presons catalanes, un fet que, segons ha dit, s'hauria d'haver produït "fa mesos".

Tenint en compte que tenen "drets reconeguts per la llei penitenciària", Tardà s'ha preguntat "per què tanta crueltat i venjança" davant d'una situació "tan anòmala" com que "ciutadans demòcrates, alguns càrrecs electes" estiguin a la presó. "Del que es tracta és que estiguin lliures", ha afirmat.

"És una gran vergonya per a aquest estat que es diu democràtic", ha reblat. Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva ingressaran a la presó de Lledoners. Forcadell i Bassa estaran a Puig de les Basses, a Figueres