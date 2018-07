Un acord sobre immigració frena la crisi entre Merkel i el seu ministre d'Interior

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va anunciar ahir al vespre un acord sobre política migratòria amb el seu soci de coalició, la Unió Social Cristiana (CSU), pel qual es deportarà els immigrants que s'hagin registrat en altres països de la UE abans de arribar a Alemanya. L'acord preveu la creació de «centres de trànsit» des d'on seran retornats els estrangers, va explicar Merkel, el que previsiblement suposa el seu internament i deportació forçosa.

Merkel va explicar que aquest acord és el resultat de les negociacions entre el seu partit, la Unió Cristianodemòcrata (CDU), i la CSU, «un molt bon compromís», en paraules de la cancellera.

La secretària general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha especificat que l'acord preveu que qualsevol immigrant que pretengui entrar a Alemanya sigui rebutjat a la frontera si prèviament s'ha registrat en un altre país.

L'acord va arribar després d'hores de tensió entre Merkel i el ministre de l'Interior que amenaçava de dimitir. El mateix ministre també va explicar anit que s'havia arribat a aquest acord. Segons va afirmar Seehofer, «hem arribat a una solució sostenible (...), un acord clar entre dos partits conservadors». Va afegir que l'acord inclou «una solució clara per tallar la immigració il·legal a la frontera austroalemanya».

«Després d'intenses converses entre la CDU i la CSU hem arribat a un acord per evitar en el futur la immigració il·legal a la frontera entre Alemanya i Àustria», va explicar Seehofer en declaracions a la premsa després d'abandonar la seu de la CDU a Berlín.

El pacte preveu, a més, la continuïtat del propi Seehofer al capdavant d'Interior, tot i que havia ofert la nit de diumenge la seva dimissió a la direcció de la CSU. «Seguiré sent ministre de l'Interior», va subratllar.

Seehofer va oferir per sorpresa la seva dimissió a la cúpula de la CSU la nit de diumenge culminant un contenciós iniciat per la intenció de Seehofer d'imposar controls a les fronteres alemanyes i l'expulsió de migrants als països europeus en els que es van registrar en entrar a Europa. Merkel rebutjava aquesta possibilitat perquè entén que l'enviament de peticionaris d'asil a altres països del bloc ha de ser consensuat entre els estats comunitaris que es veuen afectats i no dur-se a terme de manera unilateral perquè això perjudicaria els veïns europeus.

La cancellera va tornar divendres de Brussel·les amb un acord de la UE per reforçar les fronteres externes del bloc i alguns pactes bilaterals per agilitzar la devolució de sol·licitants d'asil, entre ells, amb Espanya i Grècia.



El ministre de l'Interior treu pit

Tot i la desescalada de tensió que es va produir al llarg del dia d'ahir, el ministre de l'Interior i líder de la Unió Social Cristiana, Horst Seehofer, va advertir ahir a la cancellera alemanya, Angela Merkel, que és al càrrec gràcies a ell, i que «no deixaré que em destitueixi una cancellera que només és cancellera gràcies a mi».

Seehofer va fer aquesta afirmació en una entrevista al diari Süddeutsche Zeitung, publicada poc abans d'una reunió amb la mateixa cancellera i amb el president del Parlament alemany, el conservador Wolfang Schäuble, acordada per tal de fer front a la crisi oberta al govern alemany arran d'aquest anunci de dimissió que encara no s'ha fet efectiu. «La persona a qui vaig ajudar a pujar a la cadira m'està fent fora», va asseverar Seehofer. Amb tot, a la nit hi havia acord.