Cospedal suggereix que Aznar està darrere de la candidatura de Casado

La precandidata a presidir el PP, Maria Dolores de Cospedal, va comentar ahir que la joventut «per si sola no suposa regeneració» i implica «menys experiència», i va comentar que veu la candidatura del també aspirant Pablo Casado com a «propera» a José María Aznar. «L'edat per si sola no suposa regeneració», va assenyalar en una entrevista a la cadena SER. Per a Cospedal, amb la joventut «també es té menys experiència i menys coneixement de com gestionar un partit polític, com es guanyen eleccions com es governa». «La joventut té un atractiu especial i és lògic que hi hagi una generació que vulgui arribar ja, fins i tot abans del que molts pensen que li correspon», va afegir. Cospedal va assenyalar, que «hi ha candidatures que sembla que són properes a l'anterior president del partit», Aznar, i va apuntar en concret que «sembla ser la de Pablo Casado perquè ell mateix ho trasllada a molts dels actes i intervencions». Així suggeria que Aznar està darrere d'una candidatura suposadament fresca i nova. «Però això no és bo ni dolent, és un suport més d'una persona que ha estat president del nostre partit», va postil·lar Cospedal.