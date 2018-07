Desarticulen una banda que havia estafat 1,4 milions d'euros

La Guàrdia Civil ha detingut 30 persones i en manté a dues més com a investigades, acusades de formar part d'un entramat criminal especialitzat en l'execució de estafes massives i blanqueig de capitals. La quantitat de diners estafats supera els 1.400.000 euros. L'organització, que usava mètodes de phising per Internet, com mitjans tècnics de facilitació de transaccions econòmiques, captava dades vinculades a targetes de crèdit, tant a través de l'ús d'enginyeria social com adquirint els corresponents scripts per lots en la Deep Web, que eren usats per fer transaccions de diners.