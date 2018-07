Els presos independentistes inicien el seu viatge des de Valdemoro

Quatre presos preventius del procés - Oriol Junqueras, Raül Romera, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart- viatgen ja en un furgó, amb altres reclusos, cap a Saragossa i des d'allà a Catalunya, segons han indicat a Efe fonts coneixedores del procés de trasllat.

Es tracta d'una "conducció ordinària", és a dir un trasllat programat, que inclou un total de 22 reclusos, entre ells Junqueras, Romeva, Sáchez i Cuixart, que van ser agrupats ahir a Valdemoro des de les presons en les quals es trobaven fins ara: Estremera (Junqueras i Romeva) i Soto del Real (Sánchez i Cuixart).

El trasllat ha començat al voltant d'un quart d'onze del matí, quan un autobús de la Guàrdia Civil ha abandonat la presó de Valdemoro amb destinació a Zuera, on passaran la nit per emprendre després viatge a Can Brians, centre penitenciari en el que els Mossos es faran càrrec de conduir els reclusos a les seves presons de destí a Catalunya, segons les mateixes fonts.

També està previst que siguin traslladades a presons catalanes l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que van ser empresonades al centre penitenciari d'Alcalá Meco (Madrid).

Els sis van sol·licitar la setmana passada el trasllat i sobre ells el jutge Pablo Llarena, instructor de la causa en el Tribunal Suprem, va afirmar que no existeix "raó processal" per mantenir-los en presons de Madrid, com ha ocorregut fins ara.

És la unitat de la Guàrdia Civil especialitzada en aquest tipus de trasllats, la Uprose, la que s'encarregarà del desplaçament.