L'ANC confirma que ja s'han reunit els 2,1 milions d'euros per pagar la fiança de Llarena

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Elisenda Paluzie, ha assegurat en declaracions a 8TV que l'entitat que encapçala i l'Òmnium ja han reunit els 2,1 milions d'euros per pagar la fiança que el jutge Llarena ha imposat als 14 exmembres del govern processats per malversació. «Tenim els diners i pagarem la fiança, n'estem resolent les qüestions tècniques i no deixarem soles les famílies», ha afirmat Paluzie. També ha valorat el trasllat de presos subratllant que «és l'estricte compliment de la llei». Per a Paluzie és una «vergonya que hagin estat tants mesos allunyats de les seves famílies».

D'altra banda, Paluzie ha negat que l'independentisme estigui dividit i ha tret importància a la carta d'Oriol Junqueras, on criticava els discursos nacionalistes excloents: «Ni jo ni l'ANC ens sentim criticats i mai hem fet un discurs excloent», ha afirmat, per afegir que, des del seu punt de vita, el president d'ERC no ha criticat Quim Torra.

La presidenta de l'ANC també ha defensat les llistes conjuntes en localitats de més de 25.000 habitants.