Els manters presenten el seu projecte per deixar de vendre al carrer al Parlament

Manters del Sindicat Popular de Venedors Ambulants van acudir ahir al Parlament per reunir-se amb el president de la institució, Roger Torrent, i presentar les seves idees per deixar la venda ambulant i iniciar nous projectes.

En roda de premsa, Lamine Sar va carregar contra la «violència i la persecució policial» a la qual està sotmès el seu col·lectiu, i ha assegurat que comencen uns mesos difícils, ja que ha lamentat que aquesta persecució augmenta en els mesos d'estiu. Va explicar que els projectes que han presentat aquest dilluns des de la càmera són per «treure els companys del carrer», i va demanar que la ciutadania entengui que ells tenen ganes de treballar i aportar a l'economia de Barcelona, ja que també la consideren la seva ciutat. El sindicat proposa començar un projecte de cultiu ecològic, basat en el respecte a la terra, i asseguren que dins del col·lectiu hi ha diverses persones amb experiències en agricultura que podrien desenvolupar-ho amb plena solvència. També proposen una cooperativa d'impressió de serigrafia; impulsar un basar d'artesania africana; una promotora cultural d'esdeveniments africans; una perruqueria de pentinats i estils africans, i una cooperativa per muntar fires i vigilància d'esdeveniments.

Sar va exposar que necessiten «permisos, cursos de formació i un petit finançament per començar», i va calcular que, amb aquests sis projectes, podrien treure a gairebé un centenar de manters dels carrers per treballar en aquests àmbits.