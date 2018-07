Un total de 39 detinguts per corrupció municipal, inclòs un alcalde de Cs

La Policia Nacional ha dut a terme aquest dimarts en desenes de municipis una macrooperació contra la corrupció en la gestió de sistemes de trànsit i de les multes, que de moment s'ha saldat amb 39 detinguts, entre ells Carlos Ruipérez, alcalde d'Arroyomolinos (Madrid), de Ciutadans.

Dels 39 detinguts, 18 passaran a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Badalona, del qual parteix tota la investigació, i cinc més a un d'Astorga (Lleó), que ha obert una peça separada, segons han informat a Efe fonts policials. La resta seran posats en llibertat.

Aquest és el principal balanç de l'Operació Enfiladissa, dirigida per aquests dos jutjats amb la Fiscalia Anticorrupció i portada a terme des de primera hora per la UDEF de la Policia Nacional.

A falta de conèixer el balanç definitiu, entre els arrestats, a més de Ruipérez, que s'ha convertit en el primer alcalde de Ciutadans detingut per corrupció, hi ha l'empresari José Luis Ulibarri, ja implicat en el cas Gürtel.

Però també els caps de la Policia Local d'Oviedo, de Fuenlabrada i Pinto (a Madrid), el subinspector d'aquest cos a Plasència (Càceres) o la regidora de Seguretat de Villanueva de la Canyada (Madrid), Julia Tortosa. També ha estat portat a declarar el cap de la Policia Local de Vélez-Málaga.

Igualment, ha transcendit la detenció de Sadat Maraña, assessor de Ciutadans a la Diputació de Lleó, i de dos responsables d'Aplicacions Gespol, empresa epicentre d'aquesta trama i que des de 2016 pertany a Valoritza, del grup Sacyr, que ha anunciat una investigació interna sobre el que ha passat.

Els agents, a més de les detencions, han realitzat 92 escorcolls i 21 requeriments de documentació en ajuntaments, societats i despatxos.

Consistoris socialistes, populars i de Cs



L'operació esquitxa ajuntaments governats pel PP, el PSOE i Ciutadans i s'investiguen possibles delictes de suborn, tràfic d'influències, prevaricació, negociacions prohibides a funcionaris, revelació de secrets oficials, malversació de cabals públics, delictes contra la hisenda pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Fonts de la investigació han indicat a Efe que els fets presumptament delictius es remunten al 2012 i el 2013, quan es van arreglar els plecs dels contractes municipals adjudicats a l'empresa Aplicacions Gespol, dedicada al manteniment informàtic per a la gestió d'infraccions de trànsit i seguretat viària.

No obstant això, en casos com el de Torrelodones, fonts municipals assenyalen que el contracte sospitós es va adjudicar el 2010, quan encara governava el PP, que va donar per un "procediment negociat sense publicitat" una quantitat de 200.000 euros a l'empresa Bibliomática, després Aplicacions Gespol.

Els investigadors sospiten que també es manipulaven les dades de trànsit i sinistralitat per justificar la col·locació de radars on no feien falta, amb finalitat sol recaptatòria. L'empresa pagava presumptament comissions als càrrecs públics i també als policies locals.

A més de manipular els contractes perquè Gespol fos la beneficiària de la instal·lació dels radars, les fonts consultades han indicat que una altra de les operatives usades era inflar el preu d'aquests contractes de manera desproporcionada.

Lleida i Mollet, entre els municipis afectats



El llistat de municipis afectats és molt ampli i inclou diverses capitals de província, amb registres en els ajuntaments d'Osca, Lleida, Oviedo, Lleó, Palència i Terol.

També a Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Villanueva de la Canyada, Pinto, Parla i Torrelodones, de Madrid; Tiana i Mollet del Vallès, de Barcelona; Plasència (Càceres); Illescas (Toledo); San Andrés del Rabanedo i Villaquilambre, de Lleó; i Vélez-Málaga, de Màlaga.

A més, per ordre del jutjat, la Policia ha requerit documentació a Diputació d'Alacant i als ajuntaments de capitals com Vitòria o Logronyo.

També en municipis com Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premià de Mar i Rubí, de Barcelona; Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real i Valdemorillo, de Madrid; La Cistérniga (Valladolid); El Puig i Gandia, de València; O'Grove (Pontevedra) i Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Segons Sacyr, des que va adquirir Aplicacions Gespol (2016), aquesta empresa ha obtingut adjudicacions per un import global total d'1,5 milions d'euros, amb una mitjana aproximada per contracte de 5.000 euros.

D'acord amb la documentació que ha comprovat Efe, sol l'Ajuntament de Villanueva de la Canyada ha adjudicat des de 2014 per concurs públic tres contractes per valor de més de 300.000 euros a Aplicacions Gespol.