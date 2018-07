El Síndic de Greuges nega que hi hagi adoctrimanent a les escoles catalanes

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va afirmar ahir que «no hi ha un problema d'adoctrinament sistemàtic a les escoles catalanes», ja que «només contenen actuacions irregulars 10 de les 174 incidències presentades davant aquest organisme o el Ministeri d'Educació amb relació a l'1-O.

Així ho va revelar Ribó en la presentació ahir a Barcelona de l'estudi «El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia de no adoctrinament», on s'analitzen les 174 incidències rebudes. Entre les irregularitats detectades, el Síndic va citar casos com un comunicat elaborat per Serveis Territorials d'Ensenyament que era per a ús propi i que va ser enviat a les famílies; que en un centre educatiu es pengés una bandera independentista el curs 2013-14, o que un professor celebrés una activitat voluntària a l'hora del pati en la qual se simulava la celebració d'un referèndum.

L'informe també revela que el 62,1% de les incidències rebudes es refereixen a fets que «no comporten irregularitat, ni mala praxi», com proposar als alumnes l'anàlisi d'algunes portades de diaris com a activitat, que es pengés al centre educatiu una convocatòria emesa per la plataforma Marc Unitari de la Comunitat Educativa invitant a participar en una manifestació o que als col·legis es pengin cartells emesos per sindicats d'estudiants.