La Xina crea una arma làser que crema a un quilòmetre de distància

La Xina ha creat un rifle de combat que pot abrasar un objectiu des d'un quilòmetre de distància sense fer gens de soroll amb un làser invisible. L'objectiu d'aquesta nova arma és més fer mal i incapacitar l'enemic que no pas matar-lo, tot i que una exposició suficientment llarga al raig làser podria crear un forat en el cos d'una persona mentre el crema, tot tallant-la literalment com un bisturí.

El rifle, que ha rebut com a nom oficial ZKZM-500, pot incinerar a l'instant roba i pell humana, té un calibre de 15 mil·límetres i pesa tres quilograms, per això s'ha comparat amb l'AK-47. La producció en massa d'aquest nou producte ja ha estat aprovada i aviat arribarà a les mans dels esquadrons antiterroristes de la policia armada xinesa.

El preu de l'arma ronda els 13.000 dòlars i té una capacitat de fins a 1.000 trets que poden arribar als dos segons de durada cadascun d'ells. D'aquesta manera, la Xina deixar clar que el seu programa de desenvolupament d'armes làser s'està portant a terme i que a més a més és totalment efectiu.

Atès que encara no hi ha informació suficient sobre la ZKZM-500, no està clar si aquesta arma viola o no la Convenció de Ginebra, on es prohibeix que el làser cegui o faci mal a les persones.

Els Estats Units han acusat la Xina de fer servir els rajos làser per tal de cegar i danyar els seus avions a la Banya d'Àfrica, que és on aquests dos països hi tenen les bases enfrontades geogràficament.