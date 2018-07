Bassa i Forcadell arriben a la presó del Puig de les Basses de Figueres

Dolors Bassa i Carme Forcadell han arribat a la presó del Puig de les Basses de Figueres. La Guàrdia Civil s'ha encarregat de traslladar l'exconsellera i l'expresidenta del Parlament fins al centre penitenciari, on han arribat enmig d'una gran expectació mediàtica aquest dimecres quan passaven cinc minuts d'un quart de cinc de la tarda. A l'entrada, els esperaven una quinzena de persones amb crits de 'consellera' i 'presidenta'. Durant el viatge han fet una parada tècnica a la presó de Zuera, a Saragossa, després d'abandonar la presó d'Alcalá Meco, on han estat internes durant més de tres mesos. Bassa i Forcadell ingressaran al mòdul de dones on actualment hi ha 36 internes. El trasllat es produeix després que el govern espanyol autoritzés aquest dilluns el procés perquè els nou polítics presos, que fins ara es trobaven en centres de Madrid, estiguin en presó preventiva a Catalunya.

Carme Forcadell i Dolors Bassa han arribat a la presó del Puig de les Basses de Figueres a les ...... Després de creuar la porta d'accés amb el furgó de la Guàrdia Civil, aniran al mòdul d'ingrés. Un cop allà, primer les identificaran i després passaran una visita mèdica i amb els professionals del centre penitenciari. Les carreteres d'accés a la presó estan plenes de llaços grocs i pintades de 'Llibertat' o 'Som República'

Segons fonts de Justícia, d'entrada Bassa i Forcadell estaran al mòdul d'ingressos (on normalment els reclusos s'hi passen un màxim de cinc dies) i després passaran al mòdul de dones. Les mateixes fonts indiquen que avui hi ha 36 preses i que hi ha disponibilitat d'espai perquè puguin dormir el cel·les separades. En tot cas, la decisió es prendrà un cop ja hagin fet l'ingrés.

La vida diària d'un pres preventiu es circumscriu al seu mòdul tot i que també poden participar en taller i activitats educatives, formatives i esportives.

El centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres es va inaugurar l'any 2014 i va fusionar les dues presons que hi havia a les comarques gironines, la del centre de Figueres i la de Girona. La nova presó unificada va costar 108,99 milions d'euros (MEUR) i va entrar en servei quatre anys més tard d'acabar les obres. Té una superfície construïda de 61.642 metres quadrats i compta amb nou mòduls penitenciaris en règim ordinari (set per a homes, un per a dones i un altre per a joves). El centre té capacitat per acollir 922 interns tot i que actualment hi ha 734 reclusos.

L'arribada de Forcadell i Bassa a Figueres es produeix poques hores després que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart hagin arribat a la presó de Lledoners.

Van ser els primers a emprendre el trasllat i ahir a la tarda van arribar en un autobús de la Guàrdia Civil a la presó de Zuera, a Saragossa, des d'on avui se'ls ha traslladat al Bages. Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn encara hauran d'esperar una mica per ser traslladats a Catalunya.

En el seu cas, aquest dimarts el jutge Pablo Llarena ha donat el vistiplau necessari perquè puguin ser traslladats. En una interlocutòria, el jutge assegura que no veu cap "raó processal" per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d'Institucions Penitenciàries. Turull, Rull i Forn també tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.