Borrell diu que Torra i Sánchez podran parlar «de tot» a la seva reunió el dia 9

El ministre d´Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat aquest dimecres que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, podran parlar «de tot» durant la seva reunió del dia 9 de novembre.

«Parlar... perquè no s´ha de poder parlar?», ha afirmat sense fer referència a la pretensió de Torra d´abordar a la reunió el dret a decidir dels catalans. En tot cas, ha afirmat que no té cap coneixement de si la qüestió formarà part de l´ordre del dia i «ni tan sols de si hi haurà un ordre del dia». «Imagino que serà una reunió on es plantejaran totes les coses que cadascú vulgui plantejar», ha dit, perquè «no es prohibirà al senyor Torra que digui el que vulgui dir, no?». Borrell ha declinat parlar de la possibilitat que la Generalitat posi escorta a Carles Puigdemont a Alemanya. "Jo soc el ministre d´Afers Exteriors, no el d´Interior".