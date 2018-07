Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart ja són a la presó de Lledoners

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja són a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. Hi han arribat pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres. Han arribat al centre penitenciari a dins de dues furgonetes, una de blanca i una de vermella, amb els vidres tintats, de forma que no se'ls podia veure des de l'exterior. Anaven custodiats al davant i al darrere per vehicles patrulla dels Mossos. Els cotxes han entrat ràpidament a l'interior del centre.

Els quatre presos sobiranistes han anat directament al mòdul al mòdul d'ingressos, on han dinat i han passat pel reconeixement mèdic de rigor. A les 8 del vespre, han estat traslladats al seu mòdul definitiu, al número 2, on ja passaran aquesta nit, en cel·les individuals.

L'hora d'arribada a Lledoners ha estat més aviat del que es comptava, de manera que pocs veïns han tingut temps a concentrar-se a l'entrada de la presó, per donar-los suport. Inicialment, els CDR havien convocat una concentració pera més tard, a les 2 del migdia. Els pocs veïns que han pogut acudir a la presó, amb samarretes grogues i pancartes, els han rebut amb crits de «Llibertat» i «No esteu sols». Els vehicles han passat enmig d'un fort cordó policial dels Mossos, així com d'un gran nombre de càmares de mitjans de comunicaicó.

L'exvicepresident i l'exconseller d'Afers Exteriors, que van ser destituïts pel 155, el diputat de Junts per Catalunya i el president d'Òmnium havien abandonat la presó de Brians II abans de la una del migdia, després de fer el canvi de custòdia entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Al matí, havien sortit de la presó de Saragossa.

La presó de Sant Joan de Vilatorrada és una de les més modernes de les que disposa el Departament de Justícia. Va inaugurar-se fa deu anys i actualment acull prop de 700 interns.



Uns 40 minuts a Brians II



El bus de la Guàrdia Civil amb el vicepresident destituït, Oriol Junqueras; el conseller d'Afers Exteriors destituït, Raül Romeva; el diputat de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha entrat a la presó de Brians II a les 12.20 h i ha sortit direcció a Lledoners als voltants de les 13.00 h.

El vehicle ha arribat a Brians II procedent del centre penitenciari de Zuera, a Saragossa, d'on han sortit a tres quarts i mig de nou d'aquest dimecres. Allí la custòdia dels presos independentistes ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra ha marxat direcció a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), on passaran un reconeixement mèdic i ingressaran al mòdul 2 d'aquesta instal·lació.

Tot i que aquesta presó va néixer com una instal·lació per a interns condemnats, des de fa uns anys també acull presos en situació preventiva. Està dividida en vuit mòduls penitenciaris i funciona a través d'un model de convivència pioner a Catalunya en què els interns tenen un alt nivell de participació en la vida quotidiana a dins del centre. Els presos s'organitzen en comissions que s'escullen mitjançant una votació, i aquestes poden fer propostes. Es tracta d'un sistema que està en marxa des de l'any 2012.

Per la seva banda, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell i l'exconsellera d'Afers Socials, Dolors Bassa han sortit a primera hora d'aquest dimecres d'Alcalá Meco en direcció a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. A les onze del matí han fet una parada tècnica a Saragossa i han continuat el trajecte cap a Catalunya.

Màxima expectació per part de la premsa



Aquest dimecres al matí un gran nombre de mitjans de comunicació estaven ja a les portes del centre penitenciari del Bages a l'espera de poder informar dels fets que tinguin lloc al llarg de la jornada. Durant el dia d'ahir, ja van passar per l'exterior del centre nombrosos periodistes, fotògrafs i càmeres. Les televisions, tant catalanes com espanyoles, van oferir ahir nombroses connexions en directe. Avui, l'expectació mediàtica serà encara més gran.

A primera hora, però, una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha situat a la rotonda d'accés a la presó de Lledoners per restringir l'accés al centre, després dels incidents que han tingut lloc aquesta matinada, quan un grup d'ultres ha agredit un independentista que els gravava mentre intentaven retirar llaços grocs a la carretera. Els agents s'han retirat al voltant de les set del matí i a hores d'ara ja no hi ha cap limitació als accessos de la presó bagenca.