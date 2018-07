Diputats francesos qualifiquen l'empresonament d'«inadmissible»

Diputats francesos van denunciar ahir l'empresonament i «l'exili» dels polítics catalans. En concret, diputats corsos de Régions et Peuples Solidaires (RPS), de La République en Marche (ReM) i dels Verds van traslladar la seva «solidaritat» als europarlamentaris que reclamen el diàleg com a sortida del conflicte i exigeixen l'alliberament dels presos. «Per a nosaltres és un cas greu que atempta a la llibertat del dret a l'autodeterminació d'un poble i als drets fonamentals de la democràcia francesa i de la UE en general», va expressar el diputat cors Jean-Félix Acquaviva. La diputada per Alsàcia Martine Wonner, de ReM -el partit del president francès Emmanuel Macron-, va assegurar que és «inadmissible» que hi hagi polítics entre reixes.