Guia de la manifestació del 14 de juliol a Barcelona: horari i recorregut

Barcelona acollirà el dissabte 14 de juliol a la tarda una manifestació per reclamar l'alliberament dels independentistes catalans empresonats. En aquest article-guia anirem recollint tota la informació referent a la mobilització convocada per les entitats sobiranistes i que es preveu multitudinària.

Qui convoca la manifestació del 14 de juliol



Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Catalana de Drets Civils són les organitzacions que hi ha darrere de la marxa del proper dissabte 14 de juliol a Barcelona.

Les entitats han assegurat que davant dels que pensen que l'acostament que ha dut de moment Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa a presons catalanes "és un gest polític" exigiran l'alliberament dels presos.

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha insistit que l'acostament dels presos no és "cap gest polític" sinó que compleix el que fixa la llei. "És allò a que tenen dret els presos, de poder estar a prop de casa seva. Reclamem i exigim que puguin ser a casa i que els exiliats puguin tornar", ha assegurat Mauri. Per la seva banda, el vicepresident de l'ANC, Josep Cruanyes, ha reclamat que els presos puguin tornar a casa i que s'arxivin les actuacions judicials que pesen sobre ells. Des de l'entitat independentista han qualificat la fiança que el jutge Pablo Llarena ha imposat als 14 exmembres del Govern processats per malversació per l'1-O, de "vergonyosa". "Demostra que estem davant d'una justícia que busca la venjança i que actua per fer mal, el fet que ens donin dos dies per fer efectiu el pagament", ha denunciat.

Seguir les instruccions de l'organització per a una manifestació segura



D'altra banda, la portaveu de l'Associació Catalana de Drets Civils, Alba Puig, ha demanat a les persones que assisteixin a les concentracions que segueixin les instruccions de les entitats perquè els trasllats "es puguin fer amb seguretat".