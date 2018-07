L'alcalde d'Arroyomolinos és el primer de Ciutadans detingut per corrupció

Agents de la Policia Nacional van detenir ahir al matí a l'alcalde d'Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, dins de l'operació Enredadera desenvolupada per la Unitat de Delictes Econòmics (UDEF) i la Fiscalia Anticorrupció, fet que el converteix en el primer regidor de Ciutadans arrestat per la presumpta comissió de delictes de corrupció, segons van informar a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

Ruipérez va prestar declaració en dependències policials. Fonts municipals van assenyalar que l'Ajuntament d'aquesta localitat madrilenya està col·laborant en tot el que la Policia Nacional li està requerint.

A més d'Arroyomolinos, hi ha altres setze municipis de la Comunitat de Madrid afectats per l'operació sobre possibles tripijocs de contractes de gestió policial, que va realitzar la Fiscalia Anticorrupció amb la UDEF.

Entre els detinguts també figura l'empresari José Luis Ulibarri, que va ser investigat dins de la trama del cas Gürtel, i José Francisco Cano, cap de la Policia Local de Fuenlabrada i secretari de UNIJEPOL.

La Fiscalia investiga delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, revelació d'informació privilegiada, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, suborn, falsedat documental per funcionari públic i per particular, alteració del preu de concurs públic i també per pertinença a organització criminal.