L'Executiu català es retira de la demanda contra Artur Mas per la consulta del 9-N

El Govern va acordar ahir retirar-se de la demanda contra l'expresident català Artur Mas i exconsellers per l'anomenat procés participatiu del 9-N davant el Tribunal de Comptes, amb la qual cosa desfeia així el pas que va fer l'administració catalana quan estava intervinguda pel Govern central a través del 155. La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va indicar que no consideren que hi hagi «requisits per exigir responsabilitat comptable» a Artur Mas i als exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs.

Artadi va subratllar que, l'abril passat, el Govern del PP, «aprofitant el 155» va demanar a la Generalitat que formulés una demanda davant el Tribunal de Comptes, camí que ara el Govern de Quim Torra desfà amb aquesta decisió.