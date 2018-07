Manresa acollirà cinc migrants de l'Open Arms

Manresa serà una de les ciutats catalanes, al costat de Barcelona i Esplugues, que oferiran allotjament als 60 migrants rescatats a les costes de Líbia per l'Open Arms i que aquest dimecres han arribat al Port de Barcelona. S'espera que a la capital del Bages hi arribi una família formada per un home, una dona i el seu fill, i una dona que té a càrrec el seu germà. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat coordinaran el desplaçament als diferents punts de la geografia catalana.

Les seixanta persones disposaran d'un visat humanitari de 30 dies, a diferència del permís de 45 dies que van obtenir els migrants que van desembarcar a València amb el vaixell Aquarius, per decisió del govern espanyol. L'Ajuntament de Barcelona ha considerat aquesta mesura com a "insuficient", en un moment de "canvi de política" amb l'executiu socialista de Pedro Sánchez. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha reclamat que s'atorguin permisos de treball temporals per evitar condemnar els migrants a "llimbs administratius o a l'economia informal". A més, Colau ha demanat que els recursos i coordinació entre institucions demostrats en la rebuda del vaixell es mantingui per les persones amb situació irregular que arriben a la frontera sud.

"No podia ser que no tinguessin el mateix tracte que l'Aquarius a València", ha assegurat Colau en declaracions a l'ACN en referència a les persones migrades que desembarcaran aquest matí amb un dispositiu que els rebrà amb traductors, roba, menjar, assistència sanitària i servei d'assessoria.

Durant els 30 dies, les persones rescatades per Open Arms podran fer un "dia a dia normal" que en molts casos, aprofitaran "seguir la seva trajectòria migratòria", ha explicat el tinent d'alcalde de Drets de Barcelona, Jaume Asens. Els que decideixin quedar-se a Catalunya quedaran en situació d'irregularitat i es veuran "condemnats a la precarietat". Asens reclama que passat aquest període se'ls puguin donar permisos temporals de treball. Assegura que la xifra de persones "no és rellevant" i que la societat "pot assumir".

La batllessa ha assegurat que el consistori treballarà amb l'Estat perquè "no només rebin atenció humanitària en els primers dies" amb el visat en ordre, sinó "també després d'aquest període" perquè "aquestes persones tenen un historial d'abusos, de tortures i fins i tot d'esclavatge" i que "es mereixen ser tractades com refugiades".

"La gent que ve no vol viure d'ajudes, el que vol és treballar, pagar impostos i poder tirar endavant la seva família pel seu propi peu de forma digna", ha defensat l'alcaldessa. I, a parer seu, la tramitació de permisos de treball ajudaria a la "integració adequada" de les persones migrades a bord del vaixell.

Barcelona demana normalitzar l'acollida de migrants

L'Ajuntament de Barcelona demanat normalitzar els protocols d'acollida i que l'operatiu d'aquest dimecres no sigui puntual. En 15 dies els serveis del consistori han atès més de 500 persones arribades en autobús per mar però des de la frontera sud de l'Estat. "No pot ser que s'invisibilitzin perquè són persones amb noms i cognoms iguals de qui ve al vaixell de l'Open Arms, amb les mateixes històries de dolor i abusos", ha dit Colau.

"Aquest operatiu ha de venir per quedar-se", ha reclamat l'alcaldessa abans de demanar que els recursos i la coordinació entre consistori, Generalitat i Estat demostrats en l'acollida de l'Open Arms "es mantingui per la molta altra gent que està arribant per altres vies, sobretot des de la frontera sud".

"La intolerància torna a galopar per Europa"

En una entrevista als Matins de TV3, el tinent d'alcalde de Drets de Barcelona, Jaume Asens, ha lamentat que l'esperit solidari de Barcelona amb el vaixell d'Open Arms contrasti amb un context de "regressió de drets" a nivell europeu en el que "la tolerància torna a galopar", ha dit en al·lusió al tancament de fronteres a Itàlia.

Asens recorda que a nivell humanitari la situació ideal per a aquestes persones seria que desembarquessin al port més proper, però assegura que si el bloqueig continua en determinats països, Barcelona es continuarà oferint com a port segur per complir amb les seves "obligacions amb la comunitat internacional" i no només per "assistencialisme".

En la línia del que ha reclamat l'alcaldessa de la ciutat, Asens demana "normalitzar" el que aquest dimecres és una "mesura excepcional" amb l'arribada del vaixell d'Open Arms: "Volem reivindicar la política de la vida en contraposició a les polítiques de la mort i rendir un homenatge a les persones que lluiten per una Europa solidària".

Reconeixement de Barcelona a la tenacitat d'Open Arms

Colau ha posat en valor una arribada que "té molta importància" i una "càrrega emocional molt forta", tot i que seixanta persones són "molt poques" en comparació amb el volum de refugiats que fugen de la guerra i la misèria.

"Open Arms són els únics que han mantingut l'esperança" al llarg d'anys "patint la política migratòria nefasta i cruel dels Estats europeus" que provoca "milers de morts que són evitables", ha recordat. "Els hem acomiadat moltes vegades des del Port de Barcelona, sempre marxaven però mai podien tornar amb vides rescatades", ha apuntat l'alcaldessa.

El desembarcament al port de l'Open Arms ha de ser "un reconeixement" de la ciutat de Barcelona a la tasca de l'ONG, ha dit Colau que ha recordat que els seus tripulants arriben amb una sensació "ambivalent", a causa de la negativa d'Itàlia a deixar desembarcar en algun dels seus ports ha paralitzat el vaixell durant dies fet que ha impedit que poguessin seguir rescatant i, mentrestant "centenars de persones han mort ofegades a la Mediterrània".