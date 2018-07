Marlaska defensa el trasllat dels líders presos a Catalunya

El ministre de l´Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest dimecres al Congrés el trasllat dels presos independentistes a Catalunya que està tenint lloc aquesta setmana, un acostament que no és fruit de cap tipus de «peatge», sinó simplement «el compliment estricte de la llei».

Segons Marlaska, el seu executiu ha actuat amb «transparència» en aquesta qüestió i s´aplica la legislació penitenciària «atenent a les circumstàncies» de les persones que es troben en presó cautelar. En aquest cas, ha dit, es compleixen els requisits necessaris «que eren que la instrucció estigués conclosa i que existís un vist i plau de l´instructor en els termes que ja no necessités la presència física dels investigats». El ministre també ha negat que les possibles manifestacions de suport als presos influeixin en la custòdia per part de la Generalitat. «No sé si n´hi haurà, no fem futuribles, visquem el dia, tinguem confiança en les institucions centrals, autonòmiques i locals», ha dit. Ha evitat valorar si la Generalitat posarà escorta al president Puigdemont a Alemanya: «No valoraré perquè no sé si està decidit i es materialitzarà».