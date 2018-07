Un miler de persones es mobilitzen a Lledoners en suport als independentistes presos

Entorn un miler de persones han participat aquesta tarda de dimecres en la marxa pacífica de suport als presos independentistes que ha arrencat poc després de les 7 des del polígon dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada amb l'objectiu d'arribar a la presó de Lledoners. La fita, però, no s'ha pogut assolir ja que els Mossos d'Esquadra han establert un cordó policial a uns 300 metres del centre penitenciari on des d'aquest mateix dimarts hi ha reclusos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva.



A la manifestació hi ha hagut una fornida presència d'autoritats, encapçalada per 6 consellers de la Generalitat -Ernest Maragall, Josep Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Àngels Chacón i Jordi Puigneró- i l'expresident Artur Mas. Quim Torra, per la seva banda, era a l'interior de Lledoners fent una visita a Junqueras, Sànchez, Cuixart i Romeva. El president no ha sortit del centre fins les 9 del vespre, un cop acabats els parlaments i quan els manifestants ja marxaven.



La marxa, encapçalada per una gran pancarta i les imatges dels polítics empresonats i Puigdemont, ha començat a avançar des del polígon dels Vinyats després del cant dels Segadors, i entre crits de «llibertat, presos polítics». Els manifestants també han realitzat altres càntics i cançons, entre les quals L'Estaca.





Torra: «són forts i tenen coratge»

L'arribada dels presos, rodejada de gran expectació

Arribats al cordó de seguretat dels Mossos i amb la presó vista de lluny, s'han fet els parlaments. Per una tarima han anat passant Antoni Castellà (Demòcrates); Ernest Clotet, alcalde d'Artés (CUP); Jaume Asens (En Comú); MartaVilalta (ERC); David Font, alcalde Gironella; Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium; Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC; i Diana Riba, companya de Raül Romeva. Entre les autoritats locals també hi havia Dionís Guiteras, alcalde de Moià i vicepresident de la Diputació.Un cop fora de la presó i atenent la premsa, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assenyalat que no s'aturarà fins aconseguir que els presos independentistes siguin lliures. El president creu que cap dels líders independentistes hauria de ser a la presó, "i per això lluitem per la seva llibertat".El president ha explicat que tant Junqueras, com Romeva, Sànchez i Cuixart estan bé, "són forts i tenen el coratge de sempre". Per Torra, els trasllats des d'Estremera i Soto del Real fins a Lledoners són un acte "estrictament de justícia".La manifestació d'aquesta tarda ha arrencat encara no sis hores després de l'arribada deHi han estat traslladats pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia dins de dues furgonetes,, amb els vidres tintats, de forma que no se'ls podia veure des de l'exterior. Anaven custodiats al davant i al darrere per vehicles patrulla dels Mossos. Els cotxes han entrat ràpidament a l'interior del centre.L'hora d'arribada dels presos ha estat més aviat del que es comptava, de manera que pocs veïns han tingut temps a concentrar-se aleshores a l'entrada de la presó, per donar-los suport. Inicialment, els CDR havien convocat una concentració per a més tard, a les 2 del migdia. Els pocs veïns que han pogut acudir a la presó, amb samarretes grogues i pancartes, els han rebut amb crits de. Els vehicles han passat enmig d'un fort cordó policial dels Mossos, així com d'un gran nombre de càmares de mitjans de comunicaicó.L'exvicepresident i l'exconseller d'Afers Exteriors, que van ser destituïts pel 155, el diputat de Junts per Catalunya i el president d'Òmniumentre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Al matí, havien sortit de la presó de Saragossa.