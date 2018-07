Els nens atrapats en una cova tailandesa podrien passar mesos al seu interior

L'Exèrcit de Tailàndia ha indicat que els dotze membres d'un equip de futbol amateur, tots ells menors d'edat, i el seu entrenador, que es troben atrapats en una cova al nord del país, podrien passar mesos dins de la gruta si no aprenen a bussejar per sortir.

Els equips de rescat, que estan elaborant un pla per treure el grup de la cova, han lliurat aliments, aigua i material sanitari als membres de l'equip, que porten ja deu dies atrapats, segons ha informat la cadena de notícies BBC.

Els tretze desapareguts, que podrien passar fins a quatre mesos a l'interior de la cova, van ser trobats amb vida després que els bussos aconseguissin reduir l'entrada d'aigua a la cova. Tots es troben a uns 4 quilòmetres de l'entrada. El governador de la regió de Chiang Rai, Narongsak Osathananakorn, havia indicat anteriorment que de moment no podien ser rescatats. Els bussos britànics John Volanthen i Rick Stanton, que col·laboraven amb els equips tailandesos, han estat els primers en arribar al lloc on hi havia els menors, que estaven enfilats a una roca de grans dimensions.