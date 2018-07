Stop Mare Mortum denuncia l'ús polític i mediàtic de l'arribada d'Open Arms

La plataforma Stop Mare Mortum ha denunciat avui el que considera un "ús polític i mediàtic" de l'arribada a Barcelona dels 60 immigrants rescatats per Open Arms i ha tornat a reclamar "vies legals i segures" per a les persones migrants.

"Mentre a Barcelona desenes de periodistes han esperat el vaixell d'Open Arms, més de 70 persones han estat rescatades a l'estret de Gibraltar, i allà no hi ha ningú", ha criticat Toni Borrell, portaveu d'Stop Mare Mortum.

La plataforma ha tornat a reclamar "vies legals i segures d'accés al territori perquè la gent no hagi d'arriscar la vida pel camí i, en conseqüència, no hagi de ser rescatada a alta mar".

"Exigim -ha afegit Borrell- un canvi de polítiques migratòries estatals i europees des d'un enfocament dels drets humans i no des de l'amenaça i l'externalització de fronteres".

El portaveu també ha desitjat que "es posi la mateixa atenció mediàtica a d'altres punts d'arribada, com la frontera sud, per exemple, on es vulneren els drets humans, i que atorguin els mateixos drets a totes les persones".

Per a Borrell, "l'obertura de ports com els de Barcelona o València són una bona notícia i un punt d'esperança en el canvi de polítiques migratòries espanyoles, però reclamem que es posi la mateixa atenció mediàtica a d'altres punts d'arribada".

"Ens preguntem què passarà amb aquestes persones que avui arriben a Barcelona o el sud d'Espanya: acabaran en un CIE? Seran deportades? Tindran la possibilitat de desenvolupar la seva vida aquí amb normalitat?", s'ha preguntat Borrell, que ha demanat "els mateixos drets" per a les que arriben a bord de l'Aquarius o de l'Open Arms que per als que arriben en pastera per l'Estret.

Borrell també ha criticat que en la trobada entre líders europeus de la setmana passada "es va acordar dotar econòmicament el Marroc i Espanya per frenar la migració il·legal en lloc d'atacar les causes que fan que la gent se'n vagi de casa".

Stop Mare Mortum defensa que la migració "no es pot abordar com una amenaça, sinó que cal enfocar-la des de la garantia dels drets humans i treballar les causes dels desplaçaments".