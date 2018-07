Torra assistirà a la manifestació de Lledoners aquesta tarda

Quim Torra, davant del Parlament per la declaració institucional per l´acostament de presos

El president del Govern, Quim Torra, participarà a la marxa d'aquesta tarda (19h) fins a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que organitzen l'ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC). Així ho han informat fonts de la Presidència del Govern i del Parlament. Les entitats van anunciar ahir la doble concentració a la presó de Lledoners i Puig de les Basses. Els presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han arribat al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, pocs minuts abans de dos quarts de dues del migdia d'aquest dimecres.

Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, assistirà a la marxa fins al centre de Puig de les Basses (Figueres) a la mateixa hora. Forcadell i Bassa han sortit d'Alcalá-Meco a primera hora d'aquest matí i s'espera que arribin a Figueres al llarg d'aquest dimecres.

L'exvicepresident i l'exconseller d'Exteriors, que van ser destituïts pel 155, el president del grup parlamentari de JxCat i el president d'Òmnium han arribat a Lledoners als voltants de dos quarts de dues del migdia. Els presos independentistes han viatjat amb dues furgonetes, una de color blanc i una altra de vermell, que anaven custodiades per vehicles de Mossos. Un cop a dins de Lledoners, els presos passaran la revisió mèdica i ingressaran al mòdul 2. La presó de Sant Joan de Vilatorrada és una de les més modernes de les que disposa el Departament de Justícia. Va inaugurar-se fa deu anys i actualment acull prop de 700 interns.

D'altra banda, el trasllat de Forcadell i Bassa serà d'un sol dia, amb una possible parada tècnica a Zuera, a Saragossa, i arribada a Figueres avui mateix. Van custodiades a un vehicle de la Guàrdia Civil on segons aquestes fonts hi podria viatjar també alguna altra presa. A Madrid només hi queden en aquests moments Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull, que estan a la presó d'Estremera esperant l'inici del seu trasllat un cop el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va donar aquest dimarts el seu vist i plau. Segons fonts del Ministeri de l'Interior, aquest acostament no es produirà pas aquest dimecres. Els tres també tindran com a presó de destí la de Lledoners, on es trobaran amb Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart.

D'altra banda, Torra i Torrent han comparegut conjuntament a les portes del Parlament per reaccionar a l'arribada dels independentistes presos a centres penitenciaris de Catalunya. Amb una breu declaració i acompanyats per consellers i representants de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, els dos presidents han avisat que "no deixaran de treballar" fins aconseguir "la justícia plena i la llibertat completa" per als sobiranistes presos. "No ens conformarem amb menys", ha etzibat Torrent, mentre Torra, a més, ha remarcat que l'apropament "no és cap gest polític ni forma part de cap negociació".