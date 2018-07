Xifren en prop d'un milió d'euros la malversació per la cessió de locals l'1-O

Un nou informe remès al Tribunal Suprem eleva l'acusació de malversació contra els 14 membres del Govern cessat en estimar en més de 900.000 euros la despesa que hauria costat el lloguer per l'ús dels més de 2.000 edificis per al referèndum de l'1 d'octubre. L'informe, a què va tenir accés Efe, determina la despesa potencial dels 2.259 immobles cedits o habilitats per diferents òrgans administratius a càrrec dels processats per a la materialització de les votacions de l'1-O. Va ser elaborat per la Societat Mercantil Estatal de gestió Immobiliària i Patrimoni (Segipsa), una empresa estatal pertanyent a la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, en col·laboració amb Ibertasa. La majoria dels locals són col·legis, dependents de la Conselleria d'Educació, però aquell dia també es van utilitzar oficines, sales recreatives, sanitàries, religioses i fins i tot habitatges per portar a terme la votació, segons recull l'informe, datat el passat 18 de juny i elaborat a petició de la Fiscalia.

L'informe no parla de despesa, sinó del valor d'ús global, és a dir, el lloguer teòric dels més de dos mil locals, podria ascendir a 900.906,7 euros al dia, segons conclou l'informe.