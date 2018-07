Borrell envia el discurs de Morenés a tots els ambaixadors

El ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació ha enviat a tots els ambaixadors d'Espanya a l'estranger el discurs que va pronunciar el representant a Washington, Pedro Morenés, per rebatre les paraules del president català, Quim Torra, sobre la situació a Catalunya, «per dir-los que en qualsevol ocasió en la qual es produeixi una situació semblant reaccionin exactament de la mateixa manera». Així ho va relatar el titular d'aquest ministeri, Josep Borrell, en la Comissió d'Exteriors del Congrés, enfront d'un PDeCAT que va demanar el seu cessament. «Va fer el que havia de fer i va dir el que havia de dir perquè a més estava especialment instruït per a això. Assumeixo tota la responsabilitat de les seves paraules», va remarcat Borrell.

La topada entre Torra i Morenés va tenir lloc durant la recepció oficial d'inauguració del festival cultural Smithsonian Folklife, del que Catalunya va ser protagonista. En el seu discurs, Torra va parlar de «presos polítics» i «exiliats» i quan Morenés va usar el seu torn de paraula per rebatre-li les seves paraules, Torra va marxar de l'acte. Després de conèixer-se l'episodi, alguns ambaixadors espanyols en altres països van demanar una còpia de les paraules de Morenés i Exteriors va optar per enviar-la a tothom.

El ministre i l'ambaixador havien parlat per endavant del que podia passar en el moment de la visita a Washington de Torra. Morenés es troba en una situació atípica, perquè es tracta d'un ambaixador polític -no diplomàtic- nomenat pel Govern anterior i, com a tal, ha posat el seu càrrec a la disposició del nou Executiu.