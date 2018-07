Condemnen uns pares per lligar la seva filla a una cadira perquè els veiés tenir sexe

Un jutjat de Palma ha condemnat aquest dimarts uns pares a penes d'un any i mig de presó i una multa per lligar la seva filla d'uns set anys a una cadira perquè els veiés tenir relacions sexuals en el domicili familiar, situat a la capital balear.

A més, el progenitor en diverses ocasions colpejava la nena i la castigava sometent-la a dutxes d'aigua freda, amb el consentiment de la mare, que no feia res per impedir-ho.

En dates posteriors, a l'abril de 2015, quan la víctima ja estava acollida per uns familiars, l'home va lliurar a la seva filla una videoconsola durant una visita tutelada al Servei de Protecció de Menors. Li va dir que el dispositiu contenia fotos de gossets perquè les veiés, però entre les imatges hi havia material pornogràfic.

Així, el pare va incloure fotografies i vídeos en què apareixia la mare de la nena nua realitzant activitats sexuals, practicant sexe oral, així com altres imatges de genitals masculins.

La parella acusada va reconèixer els fets i es va conformar amb la condemna. Els pares, tots dos espanyols, de 32 i 30 anys, van acceptar penes d'un any i sis mesos de presó i una multa. La víctima es troba tutelada a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que va exercir l'acusació particular en aquest procediment, i roman acollida per uns familiars.

Després que els sospitosos admetessin els càrrecs, la magistrada va dictar sentència 'in voce' contra ells. Els va imposar un any i mig de presó per un delicte de maltractament físic habitual i una multa de dotze mesos amb una quota diària de quatre euros per exhibicionisme i provocació sexual. A més, el progenitor va sumar una altra condemna més: una altra multa de dotze mesos a raó de quatre euros al dia, per un tercer delicte de provocació sexual per exhibir material pornogràfic a una menor d'edat.

La jutge els ha privat del dret a tenir i portar armes durant tres anys i els ha prohibit aproximar-se a menys de 500 metres i comunicar-se amb la seva filla gran durant cinc anys. També els ha inhabilitat a tots dos per exercir la pàtria potestat per un període de cinc anys.

Curs de formació sexual



Els pares sentenciats no hauran d'entrar a la presó per complir la pena a causa de que la jutgessa els va suspendre la condemna de presó per un període de tres anys en el qual no podran tornar a delinquir i amb la condició de sotmetre a un curs d'educació sexual . La decisió dictat ja és ferma. Els advocats defensors, els de l'acusació particular i la fiscal, que van aconseguir un acord, van informar que no anaven a recórrer.