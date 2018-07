El Congrés elegeix els seus sis membres per al consell d'administració de RTVE

El Congrés va aconseguir ahir la majoria necessària per triar els sis consellers de RTVE que li corresponen per renovar la Corporació. Els candidats, pactats per PSOE, Podem i PNB, van superar per un sol vot el llindar mínim de 176 vots (majoria absoluta) que exigeix la llei.

Entre els elegits hi ha el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, que és el candidat a presidir la Corporació en una votació que el Congrés farà la setmana que ve, un cop hagin estat elegits tots els membres del Consell.

També es va votar, a proposta de Podem, a la periodista Rosa María Artal, que va ser número dos de la llista d'Units Podem al Congrés per Saragossa en les eleccions del juny del 2016; a la també periodista Cristina Fallarás; i Víctor Sampedro Blanco, analista dels mitjans de comunicació.

La professora a la Universitat Carlos III de Madrid Concha Cascajosa Virino i el periodista Juan José Baños Loinaz, director del diari Deia i promogut pel PNB, completen el Consell d'Administració a falta de l'elecció dels quatre membres que corresponen al Senat, on de moment l'elecció continua encallada.

Tots aquests consellers han obtingut el suport de 177 diputats, el que suposa dos vots menys dels que sumen les forces polítiques que havien anunciat el seu vot: entre PSOE, Units Podem, PNB, ERC -amb l'excepció de Gabriel Rufian, que se n'ha desmarcat-, PDeCAT, Compromís, Nova Canàries i Coalició Canària sumen un total de 179 escons.