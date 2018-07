Continuen remullant l'àrea de l'incendi de Vilopriu que ha destrossat 25 hectàrees

Vilopriu s'ha llevat aquest matí amb els Bombers i les Adf encara sobre el terrreny després d'una tarda molt moguda per un nou incendi. Estan remullant tota l'àrea afectada. Ahir el vespre, el foc ja es va donar per controlat.



Aquest municipi que ha estat castigat els darrers anys amb multitud de focs forestals, ahir va patir el primer important de l'estiu. Amb un total de 25 hectàrees cremades.



Segons els Agents Rurals, meitat i metitat de vegetació agrícola i forestal.





El cos està investigant el succés i en busca la causa. Es tracta d'una zona en la qual hi ha un piròman o diversos i des del municipi, s'apunta que aquest podria estar darrere del nou incendi.Els Agents Rurals ho investiguen i busquen l'inici del foc així com les causes.Per part dels Bombers, mantenen un dispositiu de sis dotacions a la zona. I al llarg del matí s'enlairarà un helicòpter per sobrevolar la zona.