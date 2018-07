Els funcionaris confirmen que el guàrdia civil de La Manada va anar a buscar el passaport i no a fer cap consulta

Els funcionaris de l'oficina del DNI que van estar amb el guàrdia civil de la Manada, Antonio Manuel Guerrero, han ratificat davant l'Audiència de Navarra que, el passat 25 de juny, el condemnat per un delicte d'abusos sexuals en els Sanfermines de 2016 va acudir a obtenir el passaport i no a fer consultes, segons ha assegurat l'advocat de l'Ajuntament de Pamplona, que exerceix l'acusació popular en el cas.

Al final de la vista per estudiar la situació del guàrdia civil, el lletrat de l'Ajuntament, Víctor Sarasa, ha considerat que «hi ha motius suficients per revocar l'acte de llibertat provisional i que hagi d'ingressar a la presó, fonamentalment pel risc de fuga» . «Aquest senyor hauria d'estar a la presó», ha manifestat.

A més, ha assegurat que en la compareixença d'aquest dijous, els testimonis de l'oficina del DNI han afirmat que el condemnat «no va consultar res sinó que simplement va voler treure's el passaport».

Per aquest motiu, l'advocat de l'ajuntament ha considerat que el risc de fuga «es veu incrementat per les actuacions d'aquest senyor tendents a l'obtenció d'un passaport sabent que no ho podia obtenir».

Víctor Sarasa ha afirmat que la versió que ha ofert Antonio Manuel Guerrero és «diametralment oposada a la versió dels funcionaris».