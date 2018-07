Els lletrats de la Mesa recomanen que no es tramiti l'acord de JxCat, ERC i la CUP per la resolució del 9-N

Els dos lletrats que han assistit la Mesa al ple del Parlament d'aquest dijous, Antoni Bayona i Ferran Domínguez, han recomanat que no es tramiti la transacció de l'esmena de JxCat i ERC a la moció de la CUP sobre la resolució del 9-N de 2015.

El secretari segon de la Mesa, David Pérez (PSC), ha llegit un escrit dels dos lletrats, que fan avinent que la transaccional "no resol les qüestions inicialment advertides en l'admissió a tràmit de la moció sobre pronunciaments del Tribunal Constitucional", que afecten la resolució del 9-N de 2015. Per aquest motiu recomanen que no es tramitin les esmenes de l'acord entre els tres grups independentistes.

Després de la lectura de l'escrit dels lletrats, el debat ha continuat amb les intervencions dels grups parlamentaris, previ a la votació de la moció, on s'espera que el Parlament reiteri els objectius polítics de la resolució del 9-N, i insti el Govern a recuperar les lleis suspeses i anul·lades pel TC.