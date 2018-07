El Parlament reitera els objectius polítics de la resolució del 9-N i insta el Govern a recuperar les suspensions del TC

El Parlament ha reiterat els "objectius polítics" de la resolució del 9-N de 2015, com a conseqüència dels resultats del 27-S, legitimats per l'1-O i el 21-D. El plenari ha aprovat aquest dijous a la tarda la moció de la CUP-CC amb les transaccions de les esmenes de JxCat i ERC, que també insta el Govern a recuperar les lleis suspeses i anul·lades pel Tribunal Constitucional (TC). El text aprovat fixa que el Parlament insta l'executiu a presentar, en 90 dies, l'estat i el pla d'execució de totes les mesures suspeses pel TC, i en un termini de sis mesos en el cas de les normes anul·lades. Els tres grups independentistes han votat a favor del punt sobre la declaració de ruptura del 2015, i CatECP hi ha votat en contra. Al seu torn, Cs, PSC-Units i PPC no han participat de la votació de cap dels punts de la moció. El text ha provocat força crispació tant abans com durant el debat. Just abans de començar, els lletrats han recomanat que no es tramiti l'esmena transaccionada que fa referència a la resolució del 9-N.

La moció s'ha aprovat gràcies als vots de JxCat, ERC i la CUP, però també ha rebut el suport parcial de CatECP. Els comuns han donat suport al punt quart, que concreta que el Parlament insta el Govern a elaborar i presentar per Ia seva tramitació en un termini de sis mesos els projectes de llei per recuperar els articles anul·lats pel TC després del 27-S. En la seva esmena, els comuns reclamaven que el tempo ja fos de mig any. D'altra banda, CatECP s'ha abstingut en el tercer punt, sobre les lleis suspeses i que fixa el termini en 90 dies. Els comuns també s'han abstingut en el segon punt, que cita les 14 normes suspeses pel TC i que ara el Parlament insta el Govern a fer-ne efectiu el contingut.

Aquestes 14 normes són les següents: Llei de mesures per afrontar l'emergència de l'habitatge i la pobresa energètica (2015); d'igualtat efectiva de dones i homes (2015); del canvi climàtic (2017); d'universalització de l'assistència sanitària (2017); dels impostos sobre grans establiments comercials (2017); de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi Civil (2017); de les associacions de consumidors de cànnabis (2017); de l'Agència Catalana de Protecció Social (2017); de l'Agència de Ciberseguretat (2017); i de comerç, serveis i fires (2017).

També s'hi incorporen, a proposta de JxCat i ERC i després de les transaccions, les lleis que fan referència al llibre sisè del Codi Civil (2017); de l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques (2017); de mesures urgents per l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places (2017); i de modificació de la llei de la presidència del Govern (2018).

Finalment, la moció aprovada també afegeix un paràgraf en el seu primer punt que especifica que el Parlament ha expressat en múltiples ocasions la seva defensa al dret a decidir i l'autodeterminació, i que reitera el seu compromís a assolir els objectius polítics per vies "democràtiques i no violentes". Finalment, la transacció final no incorpora la proposta de JxCat i ERC perquè el Parlament apel·li al "diàleg, l'entesa i la concòrdia" per negociar amb l'Estat amb l'objectiu de crear la República.