La presidenta del Suprem polonès desafia el Govern de Morawiecki

n La presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, Malgorzata Gersdorf, va rebutjar ahir la jubilació que li imposa el Govern mitjançant una llei que obliga a jubilar els jutges a partir dels 65 anys i ha acudit a treballar a la seu de l'alt tribunal.

El mateix dia que entra en vigor la polèmica norma aprovada per l'Executiu per rebaixar l'edat de jubilació dels jutges dels 70 als 65 anys, Gersdorf va acudir a la feina a la seu de l'alt tribunal a Varsòvia i va dir que ho fa per protegir «l'Estat de dret». «La meva presència aquí no és per política, sóc aquí per protegir l'Estat de dret», va afirmar la magistrada, a la seva entrada a la seu del Suprem, acompanyada per seguidors i per polítics opositors.

Gersdorf va assegurar que la llei que imposa la jubliació de 27 dels 72 jutges actuals del Tribunal Suprem és inconstitucional i que no pot ser aplicada.

Els crítics amb el Govern polonès denuncien que aquesta norma té com a objectiu controlar el sistema judicial. El partit governamental Llei i Justícia (PiS) va impulsar la llei que rebaixa l'edat de jubilació obligatòria dels jutges i que suposaria el cessament de més d'un terç dels magistrats del Suprem des d'ahir, dimecres, tret que el president del país, Andrzej Duda, aliat de l'Executiu, els pror-rogui el seu mandat.

Dimarts, un assessor de la Presidència de Polònia va assegurar que Gersdorf estaria jubilada des de dimecres per aplicació de la norma i el Suprem va respondre que no acata aquesta jubilació obligatòria i que la presidenta seguirà en el seu càrrec.



Expedient de la Comissió

La Comissió Europea va obrir dilluns un expedient contra Polònia per la llei del Tribunal Suprem en considerar que aquesta norma soscava el principi d'independència judicial.

L'expedient pren la forma d'una carta d'emplaçament, el primer dels passos d'un procediment d'infracció que podria arribar al Tribunal de Justícia de la UE (TUE) si Brussel·les considera que Varsòvia continua sense resoldre la situació. El Govern de Mateusz Morawiecki ara disposa d'un termini d'un mes per respondre les autoritats comunitàries.

La norma polonesa del Tribunal Suprem rebaixa de 70 a 65 anys l'edat de jubilació dels seus jutges, fet que suposa que aquest dimecres podrien ser obligats a jubilar-se més d'un terç dels magistrats que el componen.

La Comissió Europea va remarcar que aquestes mesures soscaven el principi d'independència judicial (inclosa la inamovibilitat dels jutges) i, per tant, incompleix el Tractat de la UE i la Carta de Drets Fonamentals de la UE. El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, va defensar ahir al Parlament Europeu que cada país de la Unió Europea té el dret d'establir el seu sistema judicial d'acord amb les seves «pròpies tradicions», precisament el mateix dia que va entrar en vigor la polèmica reforma del Tribunal Suprem, que va provocar fins i tot l'obertura d'un procediment d'infracció per part de la Comissió Europea.