Ricard Ustrell deixa Catalunya Ràdio

Ricard Ustrell farà el seu últim 'El Suplement' a Catalunya Ràdio el 22 de juliol i no renovarà amb l'emissora de cara a la temporada que ve. El periodista, que ha conduït el programa dels matins dels cap de setmana les tres darreres temporades, també deixa la ràdio pública. Ustrell té previst encarar nous projectes de cara al setembre però apartat dels micròfons. "Necessito un any de calma, de parar i agafar aire", ha explicat en un missatge als seus col·laboradors. El periodista de Sabadell porta uns dies de baixa i en aquest temps ha pres la decisió de deixar la ràdio "per poder seguir endavant", ha subratllat. "És cert que la situació d'aquests últims anys amb l'empresa no ha ajudat, però no és l'únic condicionant. La decisió recau només sobre mi", ha assegurat.