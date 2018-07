Torra insta Sánchez a una segona reunió per parlar de l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desgranat en la sessió de control les principals qüestions que plantejarà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió de dilluns que ve a la Moncloa. Torra ha defensat que posarà sobre la taula "com el poble de Catalunya pretén culminar l'exercici d'autodeterminació que va començar l'1-O" i també vol preguntar a Sánchez si té una proposta sobre com "fer efectiva" la República.

El president català també ha explicat que demanarà a Sánchez que es comprometi a aixecar la suspensió de les lleis afectades per Tribunal Constitucional (TC) i tractarà sobre la situació dels "presos polítics i exiliats" per deixar-li clar que "no són moneda de canvi de res". Torra ha garantit que està obert al diàleg i ha considerat que una de les millors conclusions de la reunió seria una altra trobada al setembre al Palau de la Generalitat.

Batet confia assolir acords amb la Generalitat



Per part del Govern espanyol, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, assegurar que, després de la reunió de dilluns vinent entre Pedro Sánchez i Quim Torra, el Govern central confia assolir acords amb la Generalitat sobre com complir «compromisos» sobre infraestructures, inversió i finançament, així com per reduir la conflictivitat al Tribunal Constitucional i que el Govern torni als òrgans de cooperació en els quals no participa.

Per fer-ho, l'Executiu espanyol engegarà comissions bilaterals que comparteix amb la Generalitat i que fa anys que no es reuneixen, perquè les negociacions d'alguns assumptes s'han de fer entre les dues administracions. D'altres, en canvi, s'hauran d'afrontar de manera multilateral, amb la resta d'autonomies.