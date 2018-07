Valtònyc: «no he fet res més que cantar; el meu delicte és ser d'esquerres, comunista i independentista»

Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, està "molt content de ser lliure" i confia "plenament" en la justícia belga, que haurà de resoldre l'euroordre contra ell emesa per Espanya. Així ho ha assegurat el raper en roda de premsa des de Brussel·les després que un jutge instructor a Gant l'hagi deixat en llibertat amb cautelars aquest dijous mentre es resol la petició d'extradició a l'estat espanyol. Segons ha explicat el cantant, a més de Gonzalo Boye, serà defensat a Bèlgica per l'advocat Paul Bekaert, conegut entre altres per representar Carles Puigdemont quan era a la capital belga, i el seu fill, Simon Bekaert. El mallorquí ha dit també que "no ha fet res més que cantar" i ha acusat la justícia espanyola de perseguir-lo per ser "d'esquerres, comunista i independentista". També ha explicat que des que és a Bèlgica treballa com a dissenyador web i ha llogat una casa i espera poder seguir fent cançons i concerts. "La meva intenció és fer feina, viure i seguir cantant i si puc tornar a l'estat ja ho faré quan hi hagi una República catalana", ha explicat. Per altra banda, també ha dit que per ell Puigdemont és un "exemple de dignitat i resistència".

"No ens deixen cantar, no ens deixen votar com a poble i per això he decidit posar el meu cas al servei de la lluita pels drets fonamentals i intentar ser un precedent en la justícia per als meus companys i que no entrin a presó", ha dit Valtònyc a l'inici de la roda de premsa. Tot i estar "content" per ser lliure el cantant ha admès que també està "enfadat" perquè a Espanya "no tenen la raó" i hi ha "20.000 imputats" per escriure cançons, per activisme, fer periodisme o haver volgut fer un referèndum. "Jo no sóc un cas aïllat, Espanya està patint un retrocés democràtic, i de democràtic en té ben poc", ha remarcat.

Confiança en la justícia belga



Per altra banda, Valtònyc ha dit també que "en tot moment" i des del primer dia que va arribar a Bèlgica ha estat "a disposició de la justícia belga", en la qual confia "plenament" perquè ha demostrat, segons ell, ser "independent i al costat dels drets humans i fonamentals". "És una condemna per haver cantat i jo crec que hi haurà una clara excepció per evitar l'extradició", ha expressat.

El cantant ha confirmat també que aquest matí s'ha presentat davant de les autoritats belgues i que després que un jutge l'hagi deixat en llibertat només li ha aplicat una mesura cautelar: la condició de no sortir de Bèlgica. També ha explicat que la justícia espanyola ha marcat en l'euroordre l'extradició per motius de "terrorisme" i ha avançat que l'estratègia de la seva defensa passarà per al·legar que les cançons pels quals se'l persegueix són "llibertat d'expressió".

"No és la primera bufetada a Espanya, el Tribunal d'Estrasburg ja va condemnar l'estat per la crema de fotos del rei i tornarà a passar el mateix", ha dit convençut.

Vida a Bèlgica



Preguntat per la seva vida a Bèlgica i per si rep ajuda financera de Puigdemont o els exconsellers per viure o pagar-se els advocats -que són els mateixos-, Valtònyc ha matisat que l'única relació amb Puigdemont és "amistosa", d'"exiliats". "Econòmicament no m'han ajudat, només moralment", ha dit sobre els exmembres del govern català establerts a l'exterior. Segons ha dit, el finançament de la defensa és possible amb els diners recaptats a través del web 'niunpasenrere.org'. A més, ha expressat la seva voluntat per seguir creant música i ha avançat que ja està treballant en un nou disc. "La gent d'aquí m'agrada molt", ha dit explicant que l'han acollit "amb els braços oberts" i que li agrada Bèlgica.

Govern socialista



Preguntat per si espera alguna cosa del nou govern de Pedro Sánchez, Valtònyc ha reconegut que no n'espera "res" ni té "cap tipus d'esperança". "La justícia hauria de ser independent i haurien de ser uns jutges justos", ha emfasitzat dient que "de moment" Sánchez només ha "endurit" el codi penal i no ha considerat que això sigui "gaire progressista".

Comentaris sobre guàrdies civils



Durant la roda de premsa el raper ha assegurat que no es penedeix d'haver demanat que "es matin guàrdies civils". "Era dalt d'un escenari i era part d'una performance", ha justificat afegint també que en tot cas no suposa cap "perill" per un guàrdia civil o un fiscal.

Pròxims passos



Segons ha pogut saber l'ACN, la Fiscalia de Flandes Oriental ha demanat per ara més informació a Espanya sobre les acusacions cap a Valtònyc i el contingut de la sentència. "Un cop tinguem més informació un jutge de la cambra del Consell decidirà sobre la seva extradició", ha explicat a l'ACN una portaveu de la fiscalia flamenca. "Portarà temps", ha admès explicant que un cop hi hagi una decisió la fiscalia la pot recórrer.