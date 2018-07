Vergés assegura que es van complir «'escrupolosament» tots els protocols en el trasplantament d'Abidal

La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha mostrat convençuda aquest dimecres que no hi ha hagut cap irregularitat en el cas del trasplantament de fetge de l'exjugador del Barça Éric Abidal. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3, Vergés ha assegurat que tots els centres sanitaris catalans han complert sempre ''escrupolosament'' 'tots els protocols clínics i la legalitat fins i tot en els casos de donat viu ''que no és fàcil'' i que ha recordat, ha d'intervenir-hi un jutge. Considera que aquesta compliment s'ha fet sempre ''estrictament'' i per això destaca que ''no hi ha cap sospita'' amb la informació recollida fins ara, que no és complís en el cas d'Abidal.

Vergés ha explicat que van tenir coneixement del cas per part dels mitjans de comunicació i que ''immediatament'' es va iniciar la investigació per part del Departament per revisar el cas. ''Ja veurem quan acaba'', ha declarat la consellera, que creu que ''no hi ha molt més a mirar'' per la part sanitària més que comprovar que s'hagi complert el protocol, que s'han fet tots els passos i que està tot ''ben documentat''. Per Vergés, si algú continua investigant ja no és en àmbit sanitari, on creu que ''s'ha fet tot bé''.