Un «chupinazo» inclusiu inicia els Sanfermines 2018

Els Sanfermines 2018 han començat aquest migdia amb un ambient festiu i llançant al món un missatge a favor de la diversitat i la discapacitat amb un fort xut protagonitzat per representants de Motxila 21, un grup musical format per 12 joves amb síndrome de Down i 9 voluntaris.

"Pamplonesas, pamplonesos, irundarrak, visca Sant Fermín, gora Sant Fermín", han estat les paraules pronunciades per Ibai Ganuza i Leire Zabalza, els encarregats d'encendre la metxa que ha donat inici a nou dies de festa ininterrompuda.

En aquest moment ha esclatat l'emoció a la plaça, on, des d'hores abans, han començat a congregar milers de persones vestides de blanc, fent cas omís a crides en un altre sentit realitzats per les xarxes socials en protesta per les agressions sexistes, unes iniciatives rebutjades pels col·lectius feministes i moviments populars navarresos.

Les autoritats i convidats reunits a l'Ajuntament s'han sumat igualment a la festa, també de blanc, cantant i ballant als balcons de la Casa Consistorial, on tots a l'uníson i després dels visques a Sant Fermí s'han col·locat els mocadors vermells al coll , símbol evident que les festes han començat.

A la Casa Consistorial aquest any no ha onejat la ikurriña a causa de les resolucions judicials que anul·len la seva col·locació en els ajuntaments navarresos, però sí que s'ha col·locat un pal buit per, en paraules de l'alcalde, Joseba Asirón (EH Bildu), representar les identitats que "encara avui no es poden veure reconegudes".

Sí que s'ha vist alguna ikurriña, juntament amb banderes de Navarra i altres ensenyes, a la plaça, on també hi ha hagut pancartes en contra de la dispersió dels presos.