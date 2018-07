La defensa de Rull i Turull preveu que surtin dilluns d'Estremera i arribin dimecres al Bages

L'advocat de Josep Rull i Jordi Turull, Jordi Pina, va confirmar ahir que Institucions Penitenciàries li ha traslladat que els seus clients sortiran dilluns d'Estremera amb la previsió que arribin dimecres de la setmana que ve a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

Pina ho va dir ahir al vespre després de visitar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En aquest sentit, el lletrat va explicar que la previsió és que Rull, Turull i el també exconseller Joaquim Forn facin el mateix trajecte que els quatre presos independentistes que ja es troben a Lledoners, és a dir, que surtin dilluns al capvespre del centre penitenciari d'Estremera en direcció a Valdemoro, on passaran la nit.

L'endemà, dimarts, aniran direcció a Zuera (Saragossa), on també passaran la nit, i dimecres ja seran traslladats a Catalunya. Primer faran una parada al centre penitenciari de Brians II per fer el canvi de custòdia entre la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra i, tot seguit, els tres presos seran traslladats fins al centre penitenciari de Lledoners, on ingressaran al mòdul 2 i estaran en cel·les individuals, com la resta de presos independentistes que ja es troben en situació de presó preventiva al centre penitenciari bagenc.