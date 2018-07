La direcció d'Estremera creu que Junqueras, Forn i Romeva sabien que els gravaven

La direcció de la presó d'Estremera creu que Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva sabien que els gravaven en els vídeos que fa unes setmanes es van filtrar a la premsa i on se'ls veia en tasques quotidianes de la presó, segons es desprèn d'un informe signat pel director del centre adreçat a Institucions Penitenciàries que ha revelat 'El Periódico'.

Així, segons cita el rotatiu barceloní del text, "la percepció de la direcció" del centre madrileny "és que els interns són coneixedors en tot moment d'estar essent gravats". Durant la investigació, els tres presos van negar tenir res a veure amb les filmacions, que a l'informe s'atribueixen a un pres dominicà. En canvi, la direcció d'Estremera creu que sí que ho sabien, basant-se en el "comportament dels interns objecte de la gravació" que, segons es diu a l'informe, "s'allunya de la seva forma natural".

Així, la direcció d'Estremera sosté que al vídeo els tres presos tenen "postures forçades" i posa com a exemple les imatges en què es veu Junqueras impartint una classe davant la presència de Romeva. "Es pot interpretar", diu el text, "com una simulació, ja que des de la direcció del centre no es va autoritzar el desenvolupament d'aquesta activitat".

El director de la presó també indica que "sembla" que els interns volen "transmetre missatges sobre la situació política del país", en al·lusió a un vídeo en què Forn opina sobre el nou president del govern espanyol.

L'informe assenyala com a autor de la filmació al reu "Febles Nemen, Alejandro", fugat de la presó des del 3 de juny en no tornar d'un permís concedit pel jutge. Es descarta, en canvi, que hi hagi hagut participació de cap funcionari.

Al text també s'apunta a la manera com s'hauria introduït l'aparell per gravar les imatges dins la presó, dins del cos del mateix reu que suposadament els va filmar o fins i tot amb la col·laboració dels mateixos presos independentistes.

Així, el director d'Estremera escriu que "Junqueras, Romeva i Forn han celebrat nombroses comunicacions sense la separació de barreres físiques, amb contacte directe amb els seus interlocutors, família, lletrats i autoritats. És per això que tampoc es podria descartar com a mitjà d'entrada a l'establiment del dispositiu utilitzat per prendre les imatges publicades".