Les fugues de la presó més espectaculars de la història

Que la realitat supera la ficció no és només una frase feta. Prova d'això són algunes de les fugues de la presó que s'han viscut en la vida real i que han estat molt més impressionants que les que hem vist a la gran pantalla.



La de Redoine Faid, l'última



Fa tot just uns dies Redoine Faid, un conegut lladre de joies va escapar d'una forma espectacular d'una presó de França. Un comando de tres persones armades va aterrar amb un helicòpter al pati de la presó per emportar-se al detingut. L'aparell va ser trobat després entre els aeroports parisencs de Le Bourget i de Charles de Gaulle. Els seus ocupants van continuar la fugida amb cotxe.

Redoine Faid havia estat condemnat fa menys de tres mesos a 25 anys de presó com a organitzador d'un atracament a un furgó blindat que va provocar la mort d'una policia en 2010 a Val-de-Marne, als afores de la capital francesa i el 2013 ja s'havia escapat de la presó. En aquesta ocasió, va utilitzar explosius i va retenir a diversos funcionaris.

Una fuga per amor



Faid es va poder inspirar en la fugida que Michel Vaujour ja va protagonitzar a França el 1986. El pres s'havia escapat abans 5 vegades de la presó. Però l'última, va passar a la història. Ho va fer també en un helicòpter, però en aquesta ocasió pilotat per la seva dona, qui va donar classes específiques per dur a terme el seu pla, per després colar-se sobre del pati de la presó de La Santé i llançar-li una corda al seu marit, qui va grimpar fins l'aparell per retrobar-se amb ella i donar la volta a mig món abans de ser capturat de nou.

La fuga del Chapo Guzmán



Una de les fugues més sonades va ser la del narcotraficant Joaquín 'el Chapo' Guzmán, cap del càrtel de Sinaloa, de la presó de l'Atiplano I, a l'Estat de Mèxic el 2015. El pres va entrar a la zona del presidi en què habitualment es banyen els reus i renten els seus estris. En veure que el temps passava i que el delinqüent no sortia, els guardes van entrar i van descobrir "un forat de 50 per 50 centímetres i 1,5 metres de profunditat". El forat, pel qual 'El Chapo' es va escapar desembocava en un túnel que comptava amb canonada de PVC per a ventilació i enllumenat i acabava en un immoble que es troba en obres al sud-oest de la presó, una de les considerades més segures de Llatinoamèrica . Va estar fugitiu fins a gener de 2016 i, després de la seva captura, va ser extradit als Estats Units.

La fuga d'Alcatraz



És la més famosa i ha estat portada a Hollywood en diverses ocasions. Alcatraz era la presó més segura d'Estats Units, a l'estar en una illa davant de la badia de San Francisco, fins que Frank Morris, Clarence i John Anglin ho van posar en dubte.

Els tres presoners van cavar durant mesos un forat amb culleres i ganivets que van robar de la cuina i pel qual van sortir de la presó el 1962. El que mai s'ha sabut és si van arribar a sobreviure, encara que el 2018 l'FBI va publicar una carta en que es llegia: "El meu nom és John Anglin. Vaig escapar d'Alcatraz al juny de 1962 amb el meu germà Clarence i Frank Morris. Tinc 83 anys i em trobo en mal estat. Tinc càncer. Sí, nosaltres ho vam aconseguir aquella nit!". Si la missiva era real és tot un misteri.

El pres iogui



Però qui sens dubte ha protagonitzat una fuga de pel·lícula és Choi Gap-Bok, un coreà que abans de ser enviat a la presó per un robatori el 2012 donava classes de ioga, les quals li van valer per escapar introduir-se per l'escletxa per la qual li lliuraven la safata del menjar a la seva cel·la i que tan sols comptava amb 15 centímetres alt per 45 de llarg. Per no aixecar sospites va deixar un ninot dins del seu llit. Una història que d'haver-se portat al cinema haguéssim pensat que era una fantasmada.