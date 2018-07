El guàrdia civil de La Manada que volia renovar el seu passaport segueix en llibertat

El guàrdia civil de La Manada que va intentar renovar el passaport seguirà en llibertat provisional fins que l'Audiència de Navar-ra decideixi aquesta setmana o la que ve sobre la seva situació, segons fonts judicials. A la vista d'ahir, que es va prolongar més de quatre hores, hi van comparèixer nou testimonis. D'una banda, tres agents de l'oficina del DNI i tres del jutjat on Antonio Manuel Guerrero signa els dilluns, dimecres i divendres. D'altra banda, a petició del Guàrdia Civil, van testificar la seva parella, la seva mare i una amiga. Han estat presents en la compareixença la Fiscalia i els advocats de la víctima (acusació particular) i del Govern de Navar-ra i l'Ajuntament de Pamplona, personats en la causa com a acusació popular. Per la seva banda, el guàrdia civil i el seu advocat van seguir la sessió per videoconferència des de Sevilla.

Els funcionaris de l'oficina del DNI que van estar amb el guàrdia civil van ratificar davant l'Audiència de Navarra que el 25 de juny el condemnat per abusos sexuals als Sanfermines del 2016 hi va acudir a treure el passaport i no a fer consultes, segons l'advocat de l'Ajuntament de Pamplona.