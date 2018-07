El jutge envia a la presó Ulibarri, l'empresaridel cas dels semàfors

El titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona, que instrueix un cas de corrupció en sistemes de gestió de semàfors i del trànsit en municipis de diverses comunitats, va acordar ahir l'ingrés a presó de l'empresari José Luis Ulibarri, detingut en el marc de l'anomenada operació Enredadera.

El jutge va prendre ahir declaració, en dues tandes, a nou de la cinquantena de detinguts en aquesta operació, desenvolupada dimarts d'aquesta setmana, i va ordenar l'ingrés a la presó sense fiança per a tres d'ells, entre els quals hi ha Ulibarri, investigat també per la trama del cas Gürtel. La resta dels investigats van quedar en llibertat amb mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la personació periòdica davant l'autoritat judicial.

La causa, que continua sota secret de sumari, està oberta pels delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, malversació de cabals públics, tràfic d'influència, revelació d'informació privilegiada, falsedat documental, suborn, alteració de preus de concurs públic i per pertinença a organització criminal.